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11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина, Финансы
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Украину придавило небывалым кризисом

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказано в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина. 

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В частности, платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долларов.

В 2019 году необходимо погасить 150,5 млрд грн внутреннего и 121,8 млрд грн внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 млрд грн, внешнего – 56,4 млрд грн.

Отметим, что в настоящее время все международные резервы Украины составляют 20,1 млрд долларов.

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