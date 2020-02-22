Украину «присаживают» на наркотики: Ползучий легалайз в Одессе

22.02.2020, Одесса, Игорь Плисюк

Вы будете смеяться, молодой человек, но даже я, грешный, не перестаю удивляться какому-то химерически-уродливому «коктейлю» из фарисейского лицемерия и лютой хуторянской алчности у нынешней украинской постмайданной верхущки. Одной рукой эти деятели декларируют стремление прищучить всякие «излишества нехорошие», а другой — пресплокойно подписывают разрешения на торговлю продуктами мягко говоря, небезопасными. Вы только послушайте!

…Зашел это я на днях в соседний супермаркет сети «Сельпо» дабы запастись провиантом. И узрел там сразу два товара, от вида коих челюсть моя опустилась до колен, а глаза отказались верить себе. Вот, полюбуйтесь.

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Это — «энергетический напиток» мутно-зеленого цвета, основным ингридиентом коего является…экстракт каннабиса. То есть марихуаны! А неподалеку от него красуется спиртовая настойка того же производного конопли, причем в нескольких видах. Желаете – 38 градусов крепости, угодно – есть и 40….Хоть в шкаликах, хоть в поллитровках. Хоть с ямайской символикой, хоть с голландской…И красуется на этикетках призыв, позаимствованный у хиппи: заниматесь любовью, а не войной.

Нет, любовь дело конечно хорошее, а война таки очень плохое, но почему же сия здравая альтернатива должна непременно сопровождаться ЛЕГАЛЬНЫМ распространением через общедоступную торговую сеть и употреблением производных пока (слава Богу!) запрещенного у нас вещества, относящегося к наркотикам.

Пусть и легким, но… все ведь начинается с малого. И подросток, попробовавший «энергетик» с приятным эйфорическим эффектом вполне может и возжелать покурить такую «безобидную и кайфовую травку». А там и до иных, куда более сердитых веществ недалеко. И я уж тихо молчу, сколь «полезны и безопасны» крепкие спиртные напитки, заправленные отборной «дурью»!

Вот я вас и спрашиваю, как в стране, где дурманящие «отродья» каннабиса типа гашиша и «плана» запрещены и за их распространение можно получить срок, совершенно свободно и легально продаются отнюдь не невинные вытяжки из того же дурманящего вещества?!

Что это, недомыслие — ведь известно, что лет сто тому назад кокаин входил в состав детских капель и элексиров, а героин — свободно продавался и рекомендовался едва ли не как панацея…

Но ведь нет же! Всем сегодня понятно, что любые наркотики — это зло, и употреблять их можно лишь по медицинским показаниям. Но мы-то галопом стремимся в Европу, заимствую оттуда не высокий уровень жизни да социальные гарантии, а… всяческую дурь и дрянь аля-Голландия. При том — вступая в прямое противоречие с пока еще действующим запретом на «легалайзы»…

Однако, неистребимая алчность наших дельцов и крышующих их политиканов какк всегда побеждает и здравый смысл, и закон. Такая уж она, «европейская Украина»… Страна торжествующего алчного кретинизма, где постмайданная «элита» готова за лишние пару копеек подсадить на наркоту всех и вся.