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10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина
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Украину признали опасной для НАТО

Новости Украины

Украина в составе НАТО может оказаться «троянским конем», который отравит альянс изнутри кремлёвским влиянием.

Об этом в эфире своего YouTube-канала «skrypinn.ua» заявил киевский пропагандист-майданщик Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я был на месте Берлина, Парижа или Вашингтона, я бы Украину не пускал бы по одной причине, потому что в НАТО решение утверждается консенсусом – насколько это будет деструктивная позиция, есть ли угрозы, такого подковёрного влияния Кремля через Украину. Это же объективные вещи.

На фоне этих каналов Медведчука–Козака, точнее, просто Медведчука – у нас агентов влияния Москвы тут, вот, «over»! И принимать к себе страну, которая может оказаться троянским конём, тут усилие к себе надо применять. И надо признавать, что мы являемся опасностью для альянса в том числе», – сокрушался Скрыпин.

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