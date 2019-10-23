Украину признали родиной умных свиней, покоривших Париж

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В новостной программе ТСН вышел сюжет про украинских свиней, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Ведущая Наталия Мосийчук сообщила зрителям о том, что животные показали свое умение копать землю палками. Как оказалось, это первый зафиксированный учеными случай, когда свиньи используют орудия труда.

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«Ранее считалось, что оперировать сторонними предметами могут исключительно приматы. Так нужны ли инструменты украинских свиньям?», – говорит Мосийчук.

Ранее французы зафиксировали на видео, что свиньи научились управляться настоящими орудиями труда, таким образом подтвердив репутацию свиней как одних из самых умных животных. Как сообщает Vlasti.net, свиньи имеют украинское происхождение.

Свиньи научились управляться настоящими орудиями труда. Это на видео зафиксировали французы, таким образом подтвердив репутацию свиней как одних из самых умных животных. Журналисты выяснили, что свиньи имеют украинское происхождение: животных вырастили под Киевом в питомнике известного бизнесмена Михаила Бродского.

Разведение умных свиней в Украине довольно распространенное явление. Журналисты ТСН нашли еще один пример – в Виннице. Свинью Нюшу хозяева обучили 21-й команде.