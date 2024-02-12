Украину призвали переходить в режим жесткой экономии из-за проблем с западной помощью

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Украине нужна перезагрузка власти и всех силовых органов, потому что сейчас у страны серьезные проблемы и неэффективное руководство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Алексей Кошель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кошеля, чтобы сбить претензии к Зеленскому, должно быть вынесено решение Конституционного суда, который скажет, что выборы президента проводить сейчас нельзя.

«В правоохранительных органах, в спецслужбах, в исполнительной, законодательной власти есть достаточно серьезные проблемы и это нужно признавать. Действия в этом вопросе не могут быть половинчатыми. Потому что мы видим неэффективное руководство, которое приводит к достаточно многим проблемам в период войны. Мы должны переходить, очевидно, к режиму жесткой экономии, видя проблемы с нашими западными союзниками, связанные с финансовой поддержкой и поддержкой оружием. Очевидно, нам нужна перезагрузка власти, а не игры», – заявил Кошель.