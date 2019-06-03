03.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украину призвали продолжить политику «нерукоподаванности» в отношении молдавского президента

Украина не должна менять свое отношение к президенту Молдовы Игорю Додону в случае, если его Социалистическая партия создаст коалицию и войдет в правительство. В этом случае роль президента будет уже не чисто номинальной, как раньше, однако украинский президент не имеет права прощать коллеге высказывания по Крыму.

Об этом, вводя в русский язык новые неожиданные слова, пишет сегодня украинское издание «Европейская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что делать, если «коалиция Додона» все же будет создана? В этом случае Киев окажется перед непростым выбором. Но у «Европейской правды» есть основания настаивать: политика нерукоподаваности в отношении действующего президента Молдовы должна сохраняться, пока он не откажется от своих заявлений о «российском Крыме», – говорится в статье.

Украинское издание считает наиболее вероятной коалицию молдавский социалистов с Демократической партией олигарха Влада Плахотнюка. По информации «Европейской правды» этот союз не будет пророссийским.

«Украинские дипломаты уже давно слышали о подготовке такой коалиции и получили заверения от обеих сторон: даже с партией Додона в правительстве Молдова не станет абсолютно пророссийской. Да и в официальных заявлениях социалисты подчеркивают, что они не планируют отказываться от проевропейского курса. В том числе – от ассоциации с ЕС», – пишет издание.

Напомним, в ходе своей предвыборной президентской кампании Додон признал российский статус Крыма. Однако после избрания он заявил, что Молдова не будет признавать Крым российским, чтобы не испортить отношения с Украиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть