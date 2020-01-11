Украину продолжают использовать выгодополучатели майдана

11.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майдан был выгоден тем, кто хотел уничтожить государственность Украины с целью использования её ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результатом майдана стало – самая нищая, голодная, вымирающая, болеющая во всех мировых рейтингах страна, которую покидают её граждане. Это результат. Война находится в прямой причинно-следственной связи с тем, что произошло на майдане. Таким образом, тогда в эти страшные дни был дан старт деконструкции государства, которой воспользовались те, которым Украина нужна была слабой.

Безусловно, воспользовались те, кому Украина нужна была как ресурс, воспользовались те, которые превратили майдан в место преступления, а потом и всю страну в место преступления, в страну без экономики, без территории с огромным количеством уехавших граждан, запуганную, забитую страну.

После майдана стало все гораздо хуже, и никто не выходит. Я не знаю, наверное, каждый в праве оценивать произошедшее по-своему, но с точки зрения результата уверена, украинцы здесь единодушны. Было плохо, а стало невыносимо, и перспективы дальнейшие не проглядываются, но это уже было. Самое страшное, что сегодняшняя власть верный носитель системы ценностей, идеологии, поведенческой модели и даже руководящего состава майдана», – заявила экс-министр

«Мы разделились, нас разделили, и мы приняли этот раздел. У нас появились свои и чужие, победившие, проигравшие, хорошие, плохие. Это продолжается, нас поделили как людей, поделили могилы, территории. Нас пользуют те, кто принял это разделение. Нас пользуют каждый день», – добавила Лукаш.