Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях Москвы – СНБО Украины

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Украину пытаются побыстрее усадить за стол переговоров с Россией на условиях Москвы.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, Киеву поступает «очень много предложений» по этому поводу.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы как можно быстрее посадить нас за стол переговоров на условиях Российской Федерации. Запущена очень большая кампания по этому поводу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу», – сказал чиновник.

«Но имейте в виду – я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы того не хотели некоторые представители некоторых стран, которые на сегодняшний день активно включились в эту ситуацию», – заявил Данилов.