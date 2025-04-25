Украину разбомбят: у нас нет времени даже до ноября – Бортник
Если западная военная помощь продолжит сокращаться, скоро у Украины не останется сил на проведение рейдов.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возникает вопрос по поводу заявления Трампа относительно судьбы Зеленского, который говорит, что ситуация для Украины крайне тяжелая, и у Зеленского есть выбор – либо пойти на мир в нынешних условиях, либо продолжить войну еще три года, рискуя в итоге потерять всю страну.
Но в какой-то степени рациональное зерно в этом есть. Время же работает не на Украину, или я все-таки ошибаюсь, как вы считаете?», – спросил ведущий.
«Время могло бы работать на Украину, если бы военная, финансовая и человеческая помощь со стороны Запада возрастала. Даже не сохранялась на предыдущем уровне. Но поскольку эта помощь снижается…
И при такой интенсивности войны мы не можем сказать, сколько времени у нас осталось», – пожаловался Бортник.
Ведущий согласился с экспертом.
«Украинская власть говорит, мол, до ноября там что-то у них в запасах есть. Но министр МВД Клименко, после очередного ужасающего ракетного удара сказал, что даже нет ракет ПВО для того, чтобы справляться с этим навалом», – сокрушался Дикий.
«Первым последствием отсутствия американской помощи станет отсутствие украинских наступательных операций и то, что Россия начнет бомбить интенсивнее города. ПВО снова станет дырявым», – подытожил Бортник.
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