Украину разденут догола: закон о земле не удовлетворит аппетиты МВФ – Лукаш

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

МВФ не остановится в своих требованиях к Украине после принятия закона о рынке земли и выдвинет новые – как только скандал вокруг принятия закона немного поуляжется.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не воспринимайте принятый закон как константу. Я имею огромный опыт личного общения с представителями МВФ, они никогда не останавливаются, у них никогда не заканчивается аппетит.

Вот сейчас, когда страсти улягутся, МВФ немедленно выдвинет еще пару экономических и пару политических требований, вот увидите. Можете записать мои слова.

Какие-то деньги как затравку и наживку Украина, безусловно, получит. Но точно не в такой сумме и точно не на этих условиях.

Закон принят, но это не закон, то, что вчера происходило, приличным словом назвать язык не повернется. И теперь вносить в него изменения проще простого.

Поэтому я бы не исключила, что по очередному требованию очередного финансового спекулянта очень быстро будут вноситься поправки… Вноситься, голосоваться и подписываться, тем более, мы видим, какая прекрасная «могучая кучка» получилась – Порошенко, Зеленского и Вакарчука. Голоса есть», – резюмировала юрист.