Украину развалят на части, останется три области – Кузьмин

06.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина будет существовать до тех пока власть может ее грабить. После того, как ресурсы закончатся, страну разорвут на части и продадут соседям, а государственный долг возвращать будет некому.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в лучшем случае от нынешней Украины останется три области.

«Страна им эта не нужна. Они, когда ее дограбят, когда вытащат из нее все, когда разворуют и воровать будет нечего, они ее разорвут на части, продадут всем желающим и сбегут отсюда. Вот такая их конечная цель – не верьте в эти рассказы о том, что они заботятся о людях.

Я напомню, как при развале Советского Союза все страны бывшего СССР оказались в ситуации, когда нет страны и отвечать по долгам не надо. Ни одна страна бывшего СССР не заплатила ни копейки по долгам Советского Союза, за исключением России. Если провести аналогию, то если разорвут в клочья Украину, то 123 миллиарда долларов внешнего долга отдавать будет не надо. Нет страны и отдавать некому, и тюрьму за это никто не сядет.

Нет страны – нет того Уголовного Кодекса, который работал, не перед кем отвечать, и суда того уже не будет. Поэтому когда они дограбят, когда больше взять будет нечего, они развалят страну на части, отдадут часть Европе, часть России. В лучшем случае от Украины может остаться Киев, Черниговская и Житомирская область», – заявил Кузьмин.