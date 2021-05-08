Украину резко отчитали в ОБСЕ за марш эсесовцев

08.05.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Украинским властям не удалась попытка ввести в заблуждение иностранные государства и откреститься от состоявшегося на прошлой неделе в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина».

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Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании, посвященном вопросу ухудшающейся ситуации на Украине.

«В ходе прошлого заседания Постоянного совета уважаемый постоянный представитель Украины заявил, что в его стране «нулевая терпимость к неонацизму». Мы увидели очередную попытку представить дезинформацию. Как показывает практика, лишь международное давление на нынешнее руководство Украины способно заставить хотя бы публично отмежеваться от неонацистов. Это отчетливо проявилось в ситуации с маршем 28 апреля в Киеве, участники которого прославляли 14-ю гренадерскую украинскую дивизию войск СС «Галичина».

Украинские власти выступили с заявлениями, осуждающими состоявшееся мероприятие, лишь через два дня после того, как акция получила широкий международный резонанс и вызвала негативную реакцию ряда государств. При этом, как сообщает СММ, сам марш 28 апреля проходил под охраной полиции. А значит – при ее содействии. Участников марша не задерживали, акцию не прекратили. Более того – полиция помогла перекрыть центральные улицы Киева для беспрепятственного проведения шествия.

По сообщениям Киевской городской администрации, организатором марша выступил гражданин Андрей Медведько. Напомним, что он является членом ультраправой националистической организации «С14» и находится в статусе обвиняемого в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины, жестокая расправа над которым была учинена 16 апреля 2015 года. 19 января 2021 года вместе с группой единомышленников и полицией А.Медведько участвовал в разгоне антифашистского митинга на Контрактовой площади в Киеве.

Сожалеем, что эти детали не нашли отражения в отчетах СММ. Призываем Миссию в соответствии с мандатом максимально подробно освещать происходящее. Напоминаем о давно назревшей необходимости выпуска тематического доклада Миссии о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине. Фактуры более чем достаточно.

Выражаем удивление отсутствию реакции шведского Действующего председательства ОБСЕ на проявления неонацизма на Украине. Это особенно актуально в канун 76-летней годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне», – сказал Лукашевич.

«Стоит ли напоминать, что всплеск агрессивного национализма и неонацизма после февральского переворота 2014 года стал одним из решающих факторов углубления общественного раскола на Украине и привел к вооруженному противостоянию на востоке страны. Многие жители Украины выступили против навязывания чуждых им ценностей вооруженных националистов с «майдана», которые впоследствии в составе «добровольческих батальонов» были направлены постмайданными властями на восток Украины совместно с армейскими подразделениями подавлять инакомыслие.

Призываем зарубежных кураторов и политических спонсоров нынешнего руководства Украины употребить всё влияние, чтобы центральные власти в Киеве не на словах, а на деле отмежевались от неонацистов и ступили на путь подлинного общественного диалога», – отметил представитель РФ.