Украину сдают как плантацию, поделив между Россией и США – политолог
Так называемая ресурсная сделка которую Украине навязывают США превращает ее в плантацию образца 19-го века. Страну делят между собой США и РФ по схеме 20 на 80.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Факт остается фактом, потому что Украину сдают как плантацию, причем в духе колониальных договоров 19 века – вот такая независимость и субъектность. А что взамен? Там нет ни слова о гарантиях безопасности. Ну, по сути, страну делят: 20% – Кремлю, 80% – Дяде Сэму. И что дальше?
Тем более, первая редакция была настолько резиновая и общая, что тут для украинских политиков был широчайший простор кинуть своего контрагента, поскольку можно было по-разному интерпретировать, а тут содержание первой, второй и третьей итерации этого договора существенно конкретизировалось и ужесточилось не в пользу Украины», – заявил Золотарев.
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