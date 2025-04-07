Украину сдают как плантацию, поделив между Россией и США – политолог

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Так называемая ресурсная сделка которую Украине навязывают США превращает ее в плантацию образца 19-го века. Страну делят между собой США и РФ по схеме 20 на 80.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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