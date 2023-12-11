Украину сливают, чтобы обвинить в поражении Байдена и демократов – эксперт

Республиканцы отказываются принимать закон о выделении многомиллиардной помощи Украине, чтобы обвинить в ее поражении действующего президента Джо Байдена и Демократическую партию.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Украина оказалась заложницей внутриполитического противостояния в США.

«И республиканцы же от помощи Украине не отказываются, но давайте вспомним, кто принимал решение о выводе американских войск из Афганистана? Трамп, а шишки посыпались на голову дедушки Байдена. А почему бы еще и с Украиной так не повесить то, что назовут проигрышем США, но демократов. Тем более, в политической борьбе все средства хороши», – сказал эксперт.

«То, что мы увидели, – это ситуация, когда Украина оказывается заложником межпартийных разборок, внутриполитической борьбы США. Ведь, понятно, что у Байдена есть определенные обязательства перед потенциальными спонсорами Демократической партии из среды ВПК.

А тут, когда вопрос подвисает и недвусмысленно дают понять, что и мы тоже хотим поучаствовать в празднике жизни, случаются такие казусы, когда президенту приходится отказываться от возможности заявить позицию, в ситуации, когда все уже предопределено. Тут нет смысла стучаться в закрытую дверь», – заявил Золотарев.