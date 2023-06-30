Украину смывает на задний план. Распад государства не за горами – экс-советник Кучмы

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Украина все менее интересна Западу, это значит, что в случае остановки помощи страну ждет крах в течение короткого срока.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соскин подчеркнул, что Украина сегодня тотально зависит от западных вливаний и нефункциональна как государство.

«Такое впечатление, что вообще Украина куда-то отходит, ее смывает на задний план для Москвы, что это не основное. На самом деле, если мы реально поговорим с вами, проанализируем, то Украина, если ей не будут давать деньги и оружие западное, то она в течение трех недель, просто будет полный крах политэкономический, финансовый, социальный и прочий. В принципе, начнется внутренняя революция, однозначно. Начнется распад государственного организма. А как иначе? Страна нефункциональна», – заявил Соскин.

Напомним, ранее спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что между Россией и Штатами состоялись «хорошие прямые контакты» и подчеркнул, что официальный Вашингтон хочет их продолжения.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, который сегодня обслуживает интересы офиса президента Украины, отметил, что наступление ВСУ «трудно провести без авиации», а экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине придется уступить часть своей территории России.