Украину сняли с американского довольствия до февраля. Чего ждать на фронте?

Ну что, одной загадкой века сегодня стало меньше – за океаном долго пытались одновременно удовлетворить финансовые хотелки Израиля и Украины. За первую тянут мазу демократы Байдена, а второй лоббируют республиканцы-трамписты.

Попытки разгадать этот ребус оказались тщетными – выяснилось, что он не имеет разгадки. А потому Палата представителей приняла разработанный ее спикером-республиканцем Майклом Джонсоном законопроект о временных расходах федерального правительства США до нового года. Как и ожидалось, он не предусматривает дополнительную помощь ни Израилю, ни Украине. И это – плохая новость как для Зеленского, так и для Нетаньяху.

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Но если у Израиля, хоть и теряющего сейчас миллиарды долларов в топке войны и растущего бюджетного дефицита, все же есть тыл в виде реально работающей экономики, то у Украины такого тыла нет. У нее вообще нет тыла, а государство работает как одно большое пиар-агентство, распоряжающееся чужими деньгами на аутсорсе.

И вот, учитывая это обстоятельство, приходится признать: новость пришедшая из Вашингтона для киевских – не просто плохая, а очень плохая. Принятие проекта Джонсона предотвратило шатдаун и продлило финансирование госрасходов США до 19 января следующего года, когда законодатели примутся за обсуждение и принятие постоянного бюджета страны уже на 2024 год. Только тогда откроется новое окно возможностей для подбрасывания денег тому же Киеву. А пока Украину на несколько месяцев посадили на жесткую финансовую диету, и как это скажется на перспективах военного противостояния с РФ – один бог ведает.

«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», – довольно мрачно обрисовал украинские перспективы помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

Первый фидбек с ТВД не заставил себя долго ждать. Случайность это или закономерность, решать вам, но то, что статья в Bild об успехах российского продвижения у Авдеевки совпала по времени с известием из Вашингтона, что «денег нет, но вы держитесь», это несомненно и бесспорно.

Как с грустью констатирует не скрывающее своих проукраинских симпатий немецкое издание, несмотря на военные потери России, «план Кремля по боям за Авдеевку, похоже, работает», а битва за этот город на Донбассе все больше напоминает печально известную битву за Бахмут, которую также выиграли русские.

«Тогда потери со стороны РФ составили до 20 тыс. человек. Сейчас Россия также вынуждена продвигать свои войска в Авдеевке, несмотря на минные поля и встречный огонь. Тем временем российские войска продвинулись до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, которая ранее была линией фронта. С захватом железнодорожной ветки снабжение оружием, боеприпасами и продовольствием примерно 3 тыс. военнослужащих и 1 тыс. оставшихся в городе гражданских лиц становится все более затруднительным. Еще хуже то, что деревня Степовое, расположенная к западу от железнодорожной линии, похоже, все больше переходит под контроль России, как следует из видеозаписей с украинских и российских беспилотников. Единственной надеждой президента Украины Зеленского в борьбе с Россией остается превосходное вооружение Запада, в том числе США и Германии», – пишут немцы.

Но, как мы уже знаем, обещанный Киеву миллион боеприпасов не придет и к весне, а Штаты, приняв временный бюджет без денег для Киева, лишили ВСУ финансирования аж до февраля следующего года. Какая-то помощь продолжает идти по линии ЕС, но этого мало для того, чтобы добиться критического перевеса на фронте. Придется таки украинцам играть от обороны.

Насколько по силам Киеву эта задача? Особенно учитывая недавние напутствия Зеленскому со стороны лидеров коллективного Запада – на долгую войну. В рамках изменившейся концепции Украине приказано «истощаться». Но позвольте, куда ж дальше-то, она и так тощая! А это уже проблемы индейцев, которые Мирового Шерифа не волнуют.

Особенно цинично разговоры про пять или девять лет войны на истощение звучат на фоне свежего уточненного прогноза Еврокомиссии насчет перспектив роста ВВП России. Если в начале года брюссельские аналитики прогнозировали России спад экономики на уровне 0,9%, то сегодня резко изменили прогноз – по итогам уходящего года РФ ожидает рост ВВП на уровне 2%.

Авторы прогноза указывают, что в 2024 и 2025 годах российская экономика будет расти на 1,6% ежегодно, а что до инфляции, то будучи существенной в 2023 году, она затем постепенно ослабнет. По итогам 2023 года инфляция в России составит 6%, прогнозируют европейцы, а в последующие годы будет снижаться до 4,6% в 2024 году и 4% в 2025 году. Основанием для таких прогнозов стала жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ.

В общем, слава Набиуллиной и СВО. Первая удержала финансовую сферу от коллапса, а вторая разогрела реальный сектор экономики военными госзаказами.

Теперь вопрос: что из перечисленного есть у Украины? Понятно, что война разогревает не только российскую экономику, но и западную – ведь тамошний ВПК готовятся загружать по полной. Так что ВСУ без снарядов точно не оставят. Но что из этого перепадет собственно украинской экономике? Ведь, рассуждая о перспективах страны в ресурсной войне, нужно иметь в виду, в первую очередь, этот аспект.

Правильный ответ: ничего. Ни заказов, ни рабочих мест, ни налоговых отчислений, ни пресловутых процентов роста ВВП. Только новые орудия смертоубийства и то – в кредит.

Возникает вполне резонный вопрос: стоит ли в таких условиях «незалежной» вообще готовиться к затяжной войне, ведь в ресурсном плане это заведомо проигрышная гонка. Понятно, что в войне на истощение истощаются обе стороны, но Украина в этом забеге сойдет с дистанции первой, не успев увидеть своими глазами, что же там у москалей.