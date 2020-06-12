12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украину спасёт только прекращение «войны» с РФ – киевский эксперт


До тех пор, пока Киев ведёт русофобскую политику и «воюет» с РФ, украинские граждане будут массово бежать из страны, а экономика «незалежной» не сможет выйти из глубочайшего кризиса.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политический эксперт Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас запущен процесс конфликта с Россией, и мы из него выскочить не можем, и пока у нас будет война с Россией, или то что называется войной с Россией, мы будем находиться в этом предвоенном состоянии, ничего не будет, и инвестиции к нам идти не будут.

Как граждане Украины выходят из этого процесса? Просто берут и уезжают. Одни уезжают в Россию, другие в Европу, вот так люди реагируют, когда они не согласны, а третьи вынуждены мыслить сегодняшним днём.

Когда люди начали так мыслить, произошла атомизация – сначала мышления, потом действий», – подчеркнул эксперт.

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