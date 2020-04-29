29.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Китай, МВФ, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украину спасут только деньги Китая и нормализация отношений с Россией – Бортник


Украинской власти нужно отказаться от сотрудничества с МВФ и попросить кредит у Китая.

В ближайшем будущем роль этой страны по Украине будет усиливаться, как и количество сторонников нормализации отношений с Россией, а произойдет это на фоне снижения роли Запада.

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Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власти сегодня не только надо сотрудничество с Китаем – надо обратиться к Китаю и попросить государственный кредит, вместо того, чтобы просить Международный валютный фонд под те абсолютно жесточайшие требования.

Деньги МВФ, на самом деле, самые дорогие деньги в мире. Дороже денег МВФ нет никаких денег в мире, потому что низкий процент, но на него навешаны такие социально-экономические условия, что если мультиплицировать их, то окажется, что мы за эти деньги переплачиваем в разы.

Необходимо сегодня обратиться к Китаю и попросить эту финансовую поддержку со стороны Китая. Я думаю, что КНР нам не откажут в нынешней ситуации. У них есть значительные интересы, которые касаются украинской экономики, но у них нет интересов, которые касаются украинской политики и социальной сферы.

В принципе, это (вмешательство) не характерно китайской политике по всему миру, они не вмешиваются в политику государств, они преследуют свой экономический интерес. Я думаю, что роль Китая может усиливаться, а роль Запада будет снижаться, количество сторонников прагматизации отношений с Россией внутри власти будет расти.

Это то, что, наверное, будет происходить в нашей политике в это время. Но это при грамотном управлении», – озвучил условие Бортник.

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