«Украину списали»: киевский политолог Романенко о позиции Германии и Франции

Новости Украины

Немцы и французы списали Украину со счетов, У Киева теперь вся надежда только на американцев и британцев. Подтверждение тому – недавняя публикация во влиятельном немецком издании «Der Spiegel», в которой говорится, что Берлин не спешит поставлять на Украину танки, опасаясь, что это сделает Киев слишком «самоуверенным» и эти танки могут вторгнуться на территорию России.

По мнению украинского политолога Юрия Романенко, такая позиция дает основания президенту Украины Владимиру Зеленскому записать обращение к рядовым немцам с критикой их правительства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Тут ключевой вопрос, а насколько серьезно это у них укоренилось? Я имею в виду укоренилась демократическая культура? Может быть, они в душе где-то сочувствуют авторитарным режимам? Я бы вопрос так поставил. Это предмет следующих обращений Зеленского. Я думаю, что надо донести до него эту мысль, чтобы он напрямую обратился к немецкому народу и задал ему вопрос – а вы на самом деле такие, как вы говорите, или же вы поддерживаете вашу дерьмовую циничную элиту, которая продала вас с потрохами, и которая готова на крови детей стоять, жрать и оправдывать все говно, которое происходит в мире?», – сказал политолог

«И вторая причина, по версии «Шпигель», почему они не дают оружие, – это «определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Зеленскому. Просто это вообще. То есть, к Путину, а агрессору, к насильнику у этих светочей демократии доверия больше, чем к Зеленскому? В их понимании Путин может быть большим гарантом стабильности, чего? Это же, на самом деле, не только по поводу Германии, это же по поводу Франции и вообще всей этой «старой Европы». Когда Макрон говорит о том, что не унижайте Россию, потому что это вызовет у нее ресантимент какой-то. Так там не Веймарская республика. И почему у вас не возникает вопроса, почему у Украины не возникнет ресантимент, почему Украина, которую унижают, бомбят ракетами, почему в Украине не могут появиться ресантиментальные реакции, которые могут обернуться для Европы новыми проблемами? Или же вы уже просто списали Украину? Все выглядит так, что они просто списали Украину. Это просто в очередной раз доказывает, что если бы не было поддержки англосаксов, то эти твари просто слили бы нас с потрохами, даже не всплакнули бы. Это ужасно, мы лезем к ним в Европейский союз, чтобы потом смотреть в глаза этим людям», – заявил Романенко.