Украину сжирает Галичина

15.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Гитлеровские спецслужбы не случайно вербовали жителей Галиции в отдельную дивизию СС «Галичина», отделяя их от Украины. На это в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.

«Обратите внимание, ведь не было дивизии СС «Украина», была СС «Галичина», – заявил Соловьёв. – То есть, немецкие нацисты не воспринимали Украину как единое государство, а украинцев как единый народ. Они очень чётко выделяли Галичину. И то, что сейчас происходит – это попытка подменить галичанами украинцев. И это та попытка, которая происходит уже довольно давно, и украинцы не замечают, как их сжирает Галичина».

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Историк, Владимир Корнилов поправил собеседника, отметив, что, с точки зрения немцев, не было и дивизии «Галичина», а была дивизия СС «Галиция».

«Это потом её украинцы стали обозначать как «Галичина». И дело даже не в том, как её выделяли, её ведь даже не включили в состав Украины, поскольку она была частью генерал-губернаторства. То есть, её, по сути, аннексировали, приравняли к полякам, что вызвало бурю разочарования у тех самых нацистских коллаборационистов, которые служили верой и правдой вермахту, Гитлеру. Они надеялись, что это будет их образование, но их «кинули».

Как раз из-за этого был конфликт 30 июня 1941 года, когда Стецько, лидер ОУН, провозгласил создание во Львове этой самой украинской державы. Поторопился, не согласовав все действия с нацистской оккупационной властью, со своими хозяевами и спонсорами. И в итоге там у них были большие недоразумения. Причём эта «держава» поклялась в верности Бандере, Гитлеру, вермахту», – рассказал историк.

Он сообщил также, что на Украине по этому поводу сегодня большой юбилей – институт нацпамяти празднует столетие Ярославы Стецько, убеждённой бандеровки, супруги того самого Стецько, который провозглашал нацистское государственное образование «Украина».

«Если Украина отмечает её столетие, значит, украинская власть и в частности Дробович (глава института нацпамяти Украины – ред.) считает себя правопреемником нацистского государства, присягнувшего Гитлеру», – отметил Соловьёв.

«Причём эта Слава Стецько верой и правдой служила при своём муже, была его помощницей, говорила, что разделяет его взгляды. Достаточно почитать его работы, где он пишет: для нас украинский национализм – это всё равно, что фашизм в Италии и национал-социализм в Германии, он делал знак равенства…И теперь на Украине Зеленского торжественно, официально, со всеми почестями и церемониями празднуют столетие этой убеждённой бандеровки», – сказал Корнилов.

«Причём сейчас в украинских учебниках этот акт провозглашения украинской державы печатается, его учат дети, правда, делаются многоточия, где речь идёт о Гитлере, о вермахте, это пока ещё опускается, хотя, я не исключаю, что в скором времени и это будут обсуждать. Вот, к чему привела политика продолжения дела Вятровича (первый директор института нацпамяти – ред.) в устах тех людей, которые ещё год назад [обещали изменить курс на бандеризацию]», – добавил историк.

Возвращаясь к теме неоднородности нынешней Украины, эксперт отметил, что даже в западных изданиях прямо говорили о федерализации как о единственном пути сохранения территориальной целостности.

«Шесть лет назад, редакторская статья британской «Таймс», пишут, что срочно украинской власти нужно признавать русский язык государственным, Украину делать федеративной, иначе это будет полный развал и так далее. То есть, были такие советы. Киссинджер советовал идти по такому пути, и многие говорили, что это единственный способ удержать Украину в тех границах, которые, во всяком случае, существуют сейчас.

Многие наши коллеги в начале 90-х призывали, объясняли Украине и тем отцам-основателям незалежной Украины, к которой теперь и Стецько причислили, что, если вы хотите это государство в будущем удержать в тех границах или цивилизованно разойтись на худой конец, то вы должны идти на пути федерализации и признания русского языка государственным, иначе вы просто усиливаете центробежные тенденции, усиливая этот прессинг на другую Украину. Ну, вот, в итоге не послушались, в итоге мы сейчас наблюдаем последствия этого неумного курса, который выбран был тогда и, к сожалению, усиливается сейчас», – заключил Владимир Корнилов.