Украину терроризируют полторы тысячи радикалов

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Тотальное меньшинство навязывает Украине свою повестку и создает стране имидж африканской глубинки.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт «альтернативного правительства» Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что полторы тысячи человек, которые принимали участие, по данным правоохранительных органов, они, по сути, терроризируют всю страну. Им абсолютно по барабану, за кого выступать. Полгода назад или год назад они выступали против Порошенко, потом они рисовали красные линии Зеленскому, когда он ездил в Нормандию. Сейчас это коснулось «Оппозиционной платформы – За жизнь» с точки зрения тех позиций, которые перечислены», – сказал эксперт.

Он говорит, что вопросы нужно задавать и организаторам, которые отправляют радикалов на такого рода акции.

«И это вопрос к Зеленскому, почему за год те кукловоды, которые стоят за этими радикалами, они так и не понесли соответствующего наказания, и эта вся история не закончилась. Ведь это же в первую очередь бьет по имиджу государства. На нас смотрят как на дикую африканскую страну, если не хуже. Ну, бантустан самый натуральный. Извините, политическое вопросы, причем межгосударственного, самого высокого уровня или высокой актуальности, как ситуация на востоке, она решается на улице путем бряцания оружием и угроз? Вот о чем идет речь», – заявил Землянский.