Украине самое время выходить на Азиатско-Тихоокеанский уровень дипломатических отношений с конкурентами и противниками Китая.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что за последние 30 лет Китай убаюкал всех своей так называемой панда-дипломатией и продажей дешёвых смартфонов с Тик-Током, совсем не означает, что кровавые временя Мао Цзэдуна не вернутся, и сейчас видим всё больше и больше признаков и предпосылок этого. Поэтому нужно работать с конкурентами и противниками Китая превентивно на уровне регионального измерения Азиатско-Тихоокеанского региона, они рельефно видимы», – заявил нацист.

«Очень важно развивать взаимоотношения по линии Украина-Австралия. Потому что Австралия является одной из ключевых военных мощностей в регионе Тихого океана, и имеет, как мы знаем, коллективные связи по безопасности с Великобританией как части Британского содружества – нам этот вектор тоже очень важно эксплуатировать и усиливать.

То есть работы непочатый край, и тут не только красивые слова о дипломатии должны быть задействованы, а ресурс. В первую очередь финансовый и информационный, а позже научно-технический, торгово-экономический и так далее. Словом, нужно работать», – сказал Михальчишин.