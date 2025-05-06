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Расширение НАТО лоббировала ассоциация американских производителей оружия.

Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил в интервью Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто деньги, как вы знаете, поэтому они лоббируют. Они дают политикам взятки. Да, это определенно конфликт интересов… И они продолжают оправдывать эти огромные расходы, придумывая врага за врагом», – сказал Коэн.

По его словам, военные, которые выступают в СМИ США в качестве экспертов, на самом деле куплены корпорациями, «чьи контракты они якобы контролировали, когда были в форме».

«Военные высокого уровня, которым сейчас платят производители оружия. Их пригашают на телешоу в качестве экспертов и никогда не говорят, что они работают на тех, кто наживается на войне», – говорит бизнесмен.

Он считает, что американские политики выделяют деньги на Пентагон, потому что не хотят выглядеть слабыми, «и это единственная область, в которой есть согласие между партиями».