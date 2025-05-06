Украину тянули в НАТО американские производители оружия

Елена Острякова.  
06.05.2025 11:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Расширение НАТО лоббировала ассоциация американских производителей оружия.

Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил в интервью Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расширение НАТО лоббировала ассоциация американских производителей оружия. Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил...

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«Это просто деньги, как вы знаете, поэтому они лоббируют. Они дают политикам взятки. Да, это определенно конфликт интересов… И они продолжают оправдывать эти огромные расходы, придумывая врага за врагом», – сказал Коэн.

По его словам, военные, которые выступают в СМИ США в качестве экспертов, на самом деле куплены корпорациями, «чьи контракты они якобы контролировали, когда были в форме».

«Военные высокого уровня, которым сейчас платят производители оружия. Их пригашают на телешоу в качестве экспертов и никогда не говорят, что они работают на тех, кто наживается на войне», – говорит бизнесмен.

Он считает, что американские политики выделяют деньги на Пентагон, потому что не хотят выглядеть слабыми, «и это единственная область, в которой есть согласие между партиями».

«Я слышал, как политики говорили: это здорово, чувак. Мы обеспечиваем работой наших людей, мы поддерживаем производство оружия и ослабляем армию нашего врага – России. И это кощунственно», – резюмировал сказал Коэн.

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