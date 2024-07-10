Украину усадят на лавочку переговоров в декабре-феврале – Бортник

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Устойчивый мир на Украине может быть достигнут только в случае прямой договоренности глобальных игроков. Перемирие же может наступить в конце этого-начале следующего года. Если оно сорвется, то Украину ждут еще 5 лет войны.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Виталия Дикого заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевой параметр – это соглашение между Китаем и США об окончании войны. Только соглашение, которое будет поддержано глобальными государствами, прежде всего, США и Китай, а потом и все остальные тоже, – важна будет позиция и Украины, и России, и Турции, и многих других игроков, – будет иметь шанс на реализацию… Иначе нас будет ждать длительная война, которая еще может идти 2-3-4-5 лет. У нас будет небольшая возможность, мы сядем на лавочку переговорную в декабре этого-феврале следующего года. Если мы на ней не посидим успешно, то это будет означать, что война будет идти еще пять лет, еще один политический цикл, как минимум», – рассуждал Бортник.