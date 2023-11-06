Украину усадят за стол переговоров с Россией – киевская пропагандистка

Анатолий Лапин.  
06.11.2023 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Мировые тенденции складываются не в пользу Украины, которую могут заставить подписать очередной аналог «Минских договоренностей».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила журналистка антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда», член общественного совета при Минобороны Украины Татьяна Николаенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировые тенденции складываются не в пользу Украины, которую могут заставить подписать очередной аналог «Минских...

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По мнению Николаенко, о том, что такой сценарий вполне вероятен, свидетельствуют мировые тенденции.

«Мы понимаем тенденцию, которая есть в мире. К сожалению, определенные действия, которые делает наша власть, – это касается не проведения реформ, количество наших коррупционных скандалов, которые в том числе выходят наружу, оно создает негативное впечатление и позволяет оппонентам Украины принуждать лидеров стран подталкивать нас к тому, чтобы сесть за стол переговоров», – сказала она.

«То есть рано или поздно мы можем оказаться перед тем, что нам снова предложат какой-нибудь формат «Минска-3». Конечно, для Владимира Зеленского такой вариант будет проигрышным, потому что он никогда не говорил с народом Украины по перспективам подобного «круглого стола» и что он может сам оказаться в роли Петра Порошенко, которого он так критиковал», – заявила Николаенко.

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