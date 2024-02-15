Украину усилят новыми ракетами. В бой готовятся вступить американские самолеты
По итогам 19-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн», которая занимается военной поддержкой Киева, Украина получит новые ракеты.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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«Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», – сказал Умеров.
Менее уверенно он говорит об артсистемах и снарядах, отметив, что продолжается работа над совместным производством.
По предоставлению американских истребителей F-16 было сказано, что стороны идут «по графику. Следуем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами».
«Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия», – резюмировал Умеров.
Чуть более подробно о передаче Украины F-16 рассказал СМИ начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
По его словам, на «Рамштайне» обсудили такие технические вопросы, как передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме того, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава.
«Подождите, уже скоро, уже финальный этап идет. Надеюсь, что именно весной их и увидим в небе», – сказал Буданов.
Он тоже подтвердил передачу Украине ракет для ПВО, указав, что их количество «довольно-таки приличное». Кроме того, Буданов отчитался, что принято решение о передаче Украине противокорабельных ракетных комплексов
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