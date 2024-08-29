Украину устроит только гражданская война в России

Вадим Москаленко.  
29.08.2024 08:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Москва, Россия, Русофобия, Украина


Украину не устроит смена руководства России на «правильных». Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, может ли Павел Дуров стать президентом России.

Украину не устроит смена руководства России на «правильных». Об этом в эфире телеканала «Новости...

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«Нам нужно, чтобы Россия была максимально дезинтегрирована. Нам не нужны хорошие президенты России. Нам нужно, чтобы там была гражданская война. Вот после гражданской войны, когда там теоретически будет что-то происходить, пускай они там кого хотят, того и выбирают», – сказал Загородний.

«Нам не нужна сильная Россия. Потому что она обязательно вернётся к своей имперской гордости, и всё равно будет заниматься чем-то ненужным. Должно быть так, чтобы следующего президента России без влияния Украины, без одобрительного решения в Киеве невозможно было назначить. То есть империя должна умереть, другого варианта нет», – подытожил киевский эксперт.

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