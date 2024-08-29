Украину устроит только гражданская война в России

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Украину не устроит смена руководства России на «правильных». Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, может ли Павел Дуров стать президентом России.

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«Нам нужно, чтобы Россия была максимально дезинтегрирована. Нам не нужны хорошие президенты России. Нам нужно, чтобы там была гражданская война. Вот после гражданской войны, когда там теоретически будет что-то происходить, пускай они там кого хотят, того и выбирают», – сказал Загородний.

«Нам не нужна сильная Россия. Потому что она обязательно вернётся к своей имперской гордости, и всё равно будет заниматься чем-то ненужным. Должно быть так, чтобы следующего президента России без влияния Украины, без одобрительного решения в Киеве невозможно было назначить. То есть империя должна умереть, другого варианта нет», – подытожил киевский эксперт.