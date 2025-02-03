Украину уже не спасает даже полный карт-бланш на американское вооружение
США могут существенно нарастить поставки оружия Украине.
Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё оружие, которое разрешается международными обязательствами, взятыми на себя США в рамках ограничений, уже использовано. Никаких других систем волшебных нет. Количество может быть увеличено резко. Опустошить арсеналы армии США. Но это решение сложное. А главное, как я понимаю национальную психологию США, они готовы жертвовать очень многим в преддверии успеха, реальной большой победы. А если он не нарисовывается, этот успех, а тут совершенно очевидно, что можно завалить украинскую армию вооружением как угодно – ничего не сдвинется.
Грубо говоря, может, продвижение российской армии остановится, наступит стабилизация, пока это оружие опять не сточится в ноль.. И в конце концов через два года все вернутся к той же точке и встанет вопрос: на что эти дикие миллиарды израсходованы?» – сказал Ширяев.
«Мне кажется, эта угроза не эфемерная – завалить Украину оружием, это вполне вероятный исход, если переговоры не состоятся. Но при этом она не даст результата такого, на который намекает Трамп», – добавил эксперт.
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