Украину уже не спасти без задействования всех ресурсов глобального Запада – эксперт ВС Австрии

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 20:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 282
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западный ВПК не способен обеспечить Украину всем необходимым для победы в войне.

Об этом в эфире интернет-канала «MDR» заявил австрийский военный эксперт Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западный ВПК не способен обеспечить Украину всем необходимым для победы в войне. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На Украину смотрят как на жертву аварии, которая находится в шоковом состоянии. Тело ещё функционирует, но Украина ещё не осознала, что у неё отсутствуют обе ноги, и она истекает кровью, и она в шоковом состоянии.

И мы должны решать, что должны предпринять, чтобы помочь Украине выжить. И здесь мы подходим к проблемам военной экономики. Потому что на Западе производство вооружений осуществляется частными предприятиями. И того, что здесь производится, недостаточно для Украины», – подчеркнул эксперт.

«Политики должны были бы сказать: «Я должен сказать, что ничего не вышло. Но у меня есть идея – мы берём 30% из нашего социального бюджета, берём 50% из бюджета на борьбу с изменением климата, вкладываем в военные облигации – и производим в три смены, чтобы обеспечивать Украину и себя».

Украина может победить только в том случае, если получит полную военную поддержку. И это не только соглашения о безопасности, но и поставка ресурсов. Потому что это война на истощение, и её решают ресурсы», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть