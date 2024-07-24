Украину уже не спасти без задействования всех ресурсов глобального Запада – эксперт ВС Австрии

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Западный ВПК не способен обеспечить Украину всем необходимым для победы в войне.

Об этом в эфире интернет-канала «MDR» заявил австрийский военный эксперт Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украину смотрят как на жертву аварии, которая находится в шоковом состоянии. Тело ещё функционирует, но Украина ещё не осознала, что у неё отсутствуют обе ноги, и она истекает кровью, и она в шоковом состоянии. И мы должны решать, что должны предпринять, чтобы помочь Украине выжить. И здесь мы подходим к проблемам военной экономики. Потому что на Западе производство вооружений осуществляется частными предприятиями. И того, что здесь производится, недостаточно для Украины», – подчеркнул эксперт.

«Политики должны были бы сказать: «Я должен сказать, что ничего не вышло. Но у меня есть идея – мы берём 30% из нашего социального бюджета, берём 50% из бюджета на борьбу с изменением климата, вкладываем в военные облигации – и производим в три смены, чтобы обеспечивать Украину и себя». Украина может победить только в том случае, если получит полную военную поддержку. И это не только соглашения о безопасности, но и поставка ресурсов. Потому что это война на истощение, и её решают ресурсы», – подытожил он.