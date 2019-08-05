Украину уже поджидает третий масштабный экономический кризис

05.08.2019, Киев, Игорь Петров

Украине следует срочно восстанавливать транспортное сообщение с Россией и вырабатывать более здоровую экономическую политику, чтобы смягчить удар очередного кризиса и не превратиться окончательно в колониальную экономику.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если полностью прекращать все транспортное сообщение с Россией, с аннексированным Крымом, то тогда давайте откажемся от российского угля, который мы каждый год импортируем все больше и больше, тогда давайте откажемся от транзита российского газа через территорию Украины, тогда давайте откажемся от ТВЭлов и позакрываем АЭС.

Так что здесь двойная мораль. Все, что мешает украинским гражданам, надо убирать. То же касается и прямых рейсов между Киевом и Москвой», – настаивает Скаршевский.

Украина превращается в аграрную страну, и если это будет продолжаться, то она будет все более уязвима к мировым колебаниям цен на сырье.

«Сейчас Украина уже фактически превратилась в аграрную бедную страну колониального типа. Мы производим сырье, продаем сырье включая рабочую силу. И покупаем готовую продукцию.

Мы хотим реформ в рамках этой экономической модели или мы хотим чтобы у нас были высокотехнологические предприятия и продукция?

Я пока этого не вижу. Пока нет коалиционного соглашения, нет программы действий правительства.

Если мы остаемся такой экономикой, то через год, максимум через полтора в Украине будет очень мощный экономический кризис потому что мы зависим от цен на сырье, а они в течении 9-12 месяцев начнут резко идти вниз – сырьевые циклы в ближайшие год пойдут вниз.

И мы можем оказаться в ситуации 2008 года, 2014-2015 годов», – предупреждает Виктор Скаршевский.