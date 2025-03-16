Украину в границах 91 года похоронил Янукович своим предательством силовиков – Абисов

Виновником Майдана и всего, что произошло после переворота в Киеве, является экс-президент Украины Виктор Янукович, который очень хотел усидеть на двух стульях.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал командир крымского «Беркута», полковник Юрий Абисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в 2014 году заходили на 10 дней позже в Киев, и перед отправкой ко мне Сергей Валерьевич (Аксёнов) заехал, мы сидели с ним разговаривали. Я складывал свои вещи, средства защиты. И он мне за чаем говорит: ты там не геройствуй за пацанов, Янукович за свои деньги вас сольёт. И его слова оказались пророческими. Но на тот момент в 2014 году все подразделения были в одной обойме, только команду дайте – и всё бы остановили. Но нас остановили эти договорняки с Европой, ведь Янукович хотел усидеть на двух стульях», – отметил он.

Тем временем, вспоминает Абисов, началась травля семей «беркутов» из Западной Украины. У некоторых – родных взяли в заложники, был прямой шантаж.