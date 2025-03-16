Украину в границах 91 года похоронил Янукович своим предательством силовиков – Абисов
Виновником Майдана и всего, что произошло после переворота в Киеве, является экс-президент Украины Виктор Янукович, который очень хотел усидеть на двух стульях.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал командир крымского «Беркута», полковник Юрий Абисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы в 2014 году заходили на 10 дней позже в Киев, и перед отправкой ко мне Сергей Валерьевич (Аксёнов) заехал, мы сидели с ним разговаривали. Я складывал свои вещи, средства защиты. И он мне за чаем говорит: ты там не геройствуй за пацанов, Янукович за свои деньги вас сольёт.
И его слова оказались пророческими. Но на тот момент в 2014 году все подразделения были в одной обойме, только команду дайте – и всё бы остановили. Но нас остановили эти договорняки с Европой, ведь Янукович хотел усидеть на двух стульях», – отметил он.
Тем временем, вспоминает Абисов, началась травля семей «беркутов» из Западной Украины. У некоторых – родных взяли в заложники, был прямой шантаж.
«Это же не просто так, сколько раз мы наступали и отступали. А они за это время укреплялись, им больше финансов выделяли, выше баррикады росли. Они себе спецсредства готовили, булавы ковали, трезубцы, чтобы бить и ломать. Капитану связистов ледорубом бедро разрубили.
Даже когда был штурм, он готовился 10 часов. Люди на ногах, – 21 °с было на улице. Прошел наш отряд и киевский, их потом поливали кипятком. Другие чуть забуксовали – Днепропетровск, Одесса. А «Беркут» – это сводный отряд резерва Министерства внутренних дел.
То есть каждый работает в отдельности, но когда сходятся все вместе, они должны выполнить свою работу. И мы бы ее выполнили. Львовский «Беркут» стоял, ровненский, ивано-франковский. Им вешали венки поминальные на дома, пока они на Майдане были, львовскому сожгли дежурку, убили офицера дежурного.
Когда выходили из Киева, один из бойцов львовского «Беркута» бросился под машину, когда узнал, что произошло и что их предали. За что их на колени, за верность долгу? За верность присяге?» – указал Абисов.
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