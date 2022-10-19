«Украину – в НАТО, без оглядки на Путина!» – экс-глава ЦРУ

Новости Украины

Без приёма Украины в НАТО и обеспечении её безопасности 5 статьёй альянса, Западу не удастся «удовлетворить все потребности» Киева.

Об этом в рамках «Киевского форума по безопасности» заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня сложилось впечатление, что украинцы не примут ничего другого, чем полное освобождение территорий своей страны – не просто территории, которые у них были до 24 февраля, а всё, что было захвачено ещё в 2014 году, и эта решимость – абсолютная. Для этого необходимо обеспечить жизнеспособную ситуацию по безопасности, так же, как и экономическую ситуацию. Для этого все на Западе – в ЕС, НАТО, в США и в немецкой группе Маршалла, мы будем работать над тем, чтобы весь этот процесс помощи и восстановления продолжился. А основой этого станут гарантии по безопасности», – бредил престарелый отставник.

«Я вижу, что для устойчивых гарантий безопасности Украины должен быть путь в НАТО, и, соответственно, статья 5 НАТО, и это будет гарантией безопасности Украины. Мы в прошлом обращали внимание на чувства Путина, ни к чему хорошему это не привело. Теперь на это мы внимание обращать не будем. Необходимо, чтобы гарантии безопасности Украине были полными, потому что без этого мы не сможем удовлетворить все потребности, которые есть у Украины, и помочь ей», – трепался Петреус.