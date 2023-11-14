Украину в НАТО не примут, но войска альянса зайдут на её территорию – эксперты

Попытка принять Украину в НАТО по частям, как предложил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, возможна. Но пока Альянс на этот шаг не пойдет, хотя в будущем Россия встретится с войсками НАТО на украинской территории.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что они вопреки внутреннему уставу попробуют протащить, в виде исключения. Но это вызовет, как минимум, такое внутреннее сильное сопротивление… Потому что одно дело – отгружать старое оружие под плановую замену со складов, начиная от снаряда, заканчивая бронетехникой, другое дело – принимать воюющую страну, во-первых, а во-вторых, страну, у которой территориальные претензии. Они вот прямо по горячему, прямо сейчас по границам стреляют, полыхают. Таких самоубийц всё-таки в НАТО, я надеюсь, не так много, как может показаться из обычных политических заявлений. И я всё же больше думаю, что, скорее всего, это больше прощупывание почвы, такая проверка на окно возможностей. В конечном итоге НАТО зайдёт на Украину под прямой интервенцией, либо под вывеской поляков или там прибалтийских государств. Но НАТО там будет точно», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, вторжение НАТО на украинскую территорию однозначно произойдет по мере приближения российских войск к западным границам Украины.

«Я даже уверен, что именно в момент, когда наши войска будут подходить к западным границам, или, по крайней мере, когда уже будет понятно, что перевес состоялся, и победа уже за нами, исход специальной операции предрешён, в этот момент, так или иначе, какой-то заход или операция НАТО будет. То есть либо просто удары по нашим тылам, как они делали это в Сирии, когда они бомбили аэродромы и прочее под каким-нибудь предлогом операции «Стальная воля» или провокации с химическим оружием, или случайная ракета залетит на их территорию. В общем, предположений много, очередную пробирку с белым порошком потрясут. Но что это будет именно сейчас и в нынешних границах, я всё-таки сомневаюсь. Опять же, они могут продекларировать, что Украина на каком-то финишном этапе, и остаётся всего лишь договорится со всеми членами Альянса. И это уже фактически флажки расставит. Но дальше разговора дело не пойдёт в ближайшее время. Но на конечном этапе мы с НАТО обязательно встретимся», – заключил Сапоньков.

Политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов добавил, что принять страну с незакрытым территориальным конфликтом потребует изменений в устав НАТО, для чего должны проголосовать все члены объединения.

«Невозможно принять воюющую страну с незакрытым территориальным конфликтом в Альянс. Им надо будет пересматривать устав. Соберут, значит, страны, Турция скажет нет, я против категорически. Венгрия скажет – я категорически против. Найдётся ещё какая-нибудь страна, типа Черногория или Словакия, которая скажет – мы категорически против таких изменений. И это бесполезно просто. Просто, на постоянной основе напоминают, что Украине надо в НАТО, и всё. Это больше ни о чём. Украина не готова без территории вступать, здесь патовая ситуация. Но надо напоминать, что Украине надо в НАТО, надо говорить», – пояснил Живов.