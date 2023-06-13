«Украину в НАТО с нашими территориями – не оборзели?» – Путин

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Мало того, что «открывая двери в НАТО», курирующий Киев Запад нарушил все договорённости, так ещё таким образом – могли в состав альянса попасть исконно российские территории с русским населением.

Об этом президент заявил во время встречи с российскими военкорами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина ведь, когда получила независимость, в Декларации о независимости написано, что Украина – нейтральное государство. И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье – никаких крымских событий, ничего, заявили о том, что они в НАТО хотят, а НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало того, что обманули всех подряд, когда говорили, что НАТО не будет расширяться на Восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО – не оборзели, нет? Полностью!», – отметил он.

«И знают, что создают угрозу – нет, целенаправленно действуют, при всех наших попытках наладить нормальные отношения. В этом проблема», – объяснил Путин.