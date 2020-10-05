Украину в следующем месяце ожидает страшный кризис – прогноз

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Местные выборы, которые запланированы на Украине на конец октября, станут спусковым крючком для центробежных процессов в стране.

Как минимум пять-шесть крупных украинских городов могут стать центрами притяжения силы.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Червоненко, Украина вступает в мощный политический кризис, который обернется досрочными парламентскими и президентскими выборами.

«Местные выборы, особенно если начнется хаос, игнорирование закона, беспредел, будут спусковым крючком политического кризиса. При отсутствии денег, которых нет, и не дадут, я думаю, потому что мы надоели всем, как городские попрошайки…

У нас назрела революционная ситуация. Верхи не могут рулить, низы не хотят мириться с такой беспросветной жизнью… Это судьбоносные выборы, вот, поверьте, местные выборы – или пять-шесть крупных городов станут примером, что Украина выстоит, пусть она будет некоторое время и децентрализована, или начнутся центробежные истории. Когда в кране нет воды, то будут искать виноватых, политики это умеют. Начнется политический страшный кризис, будут и парламентские выборы, о досрочных президентских я не хочу говорить», – заявил Червоненко.

Напомним, что местыне выборы пройдут на Украине в последнее воскресенье октября.