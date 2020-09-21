Украину ведут по аргентинскому сценарию лишения земли за долги

21.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украину вынудят рассчитываться за долги землей, как это в свое время сделали с Аргентиной, где огромные массивы земли сейчас принадлежат иностранным компаниям.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аргентина – наиболее яркий пример для Украины. Страна похожая, с мощной аграрной экономикой, пережившая дефолт 2001 года, когда они не выполнили обязательства перед МВФ, когда они выпустили огромное количество долговых бумаг и фонды-стервятники» привели к тому, что вынудили Аргентину рассчитываться по своим долгам землей – а у них такая же земля, как в Украине, плодородная, большой объем черноземов. Я считаю, что нас ведут по аргентинскому пути. Свои долги мы вынуждены будем покрывать нашими ресурсами, прежде всего, землей.

Аргентина была вынуждена под давлением кредиторов продать огромные массивы своей земли иностранным владельцам. Конечно, они находятся в границах Аргентины, естественно, они огорожены. Это частная иностранная собственность, которая используется для производства сельхозпродукции.

При этом огромное количество аргентинцев просто утратили свои сбережения и пенсионные накопления и были выброшены за черту бедности. По показателям там сегодня, конечно, ситуация получше [украинской], но они тоже живут от одного кредита МВФ до другого. И страна тоже во многом утратила свою субъектность», – сказал Суслов.