«Украину вооружат до зубов, а потом раздолбят Иран» — Соскин запрыгал на диване

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Руководство США находится в процессе принятия исторических решений, после которых американцы вступят в новую фазу войны, фактически превратившуюся в прямое боестолкновение с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, однако постоянно и гневно критикующий Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет новая фаза обострения в мире и уже прямого фактически столкновения, а не противостояния, между США – государством огромной мощи, и этим недоразвалившимся пигмеем под названием РФ. 21-го Байден будет в Польше, это Подкарпатское воеводство, и там будут очень серьёзные переговоры. Скорее всего, США даст Украине 10 миллиардов долларов, чтобы страна смогла выжить февраль-март и половину апреля, будет заявлено о ракетах до 300 км, «Пэтриоты» придут, танки и прочее. Может, заявят, что дадут F-16, а тогда баллистические ракеты и прочие носители будут сбиваться очень простенько. Фактически США в полный рост вступает в поддержку Украины. И заявления Блинкена, что сейчас все ведомства, которым положено, в США, в других странах, ищут боеприпасы для Украины, для того, чтобы можно было поражать противника. Заявления, что круглые сутки работают заводы, выпускающие эти боеприпасы, в том числе для 155 мм. В день надо 20 тысяч штук, чтобы украинские войска могли отражать московскую агрессию на фронте. Задача будет решена», – ёрзал на диване Соскин.

Вместе с тем, по его убеждению, Запад нанесёт удар по одной из стран, считающихся союзником России.

«Поскольку Путин поддерживает Иран, и очень себя неправильно ведёт Си Цзиньпин, коммунистический Китай, и тем более – Северная Корея, я думаю, сейчас будет какая-то показательная порка. Наверное, всё-таки, раздолбят Иран по полной программе, там будут какие-то изменения, будет уничтожен этот режим», – предвкушал политолог.