Украину всё равно лишат газового транзита – с «Северным потоком-2» или без

21.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

США используют Украину только как аргумент в своей борьбе с газопроводом «Северный поток-2», сохранится ли транзит через эту страну их не волнует.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что Вашингтон абсолютно не заботит экономическая ситуация на Украине. Это лишь аргумент против российского газопровода, а что там будет с Украиной, им откровенно наплевать. Тем более, что стратегия США заключается именно в том, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», запереть Россию на украинском транзите, а потом перекрыть и украинский транзит прямыми санкциями к «Газпрому».

Мол, нельзя получать от него деньги и осуществлять деятельность по прокачке. Я думаю, что Украина в любом случае транзита лишается: либо усилиями США, либо «Северный поток» будет достроен. По любому денег лишится. США довольно цинично используют Украину. Им российский газ не нужен ни по какому маршруту: ни через «Северный поток-2», ни через «Турецкий поток», ни через Украину. Смысл их усилий – убрать конкурента с европейского рынка, чтобы там возник дефицит, возросли цены, и тогда туда можно будет выгодно поставлять американский сжиженный газ», – делает вывод эксперт.

Он напомнил, что достройка «Северного потока-2» не означает автоматическое прекращение газового транзита через Украину, поскольку «Газпром» вынудили заключить с этой страной договор до 2024 года по схеме «качай или плати». Российский монополист обязан прокачивать 40 млрд кубометров, но даже если он не будет этого делать, то все равно будет платить 1,3 млрд долларов в год.

Даже когда этот нечестный договор прекратит действовать, у Украины есть шанс сохранить газовый транзит, но в меньшем объеме (10-20 млрд в год) и по меньшим тарифам.

«Если Украина даст очень выгодный тариф на прокачку, то может сохранить объемы, как минимум, в Молдавию, Приднестровье и даже в Румынию. «Газпрому» может быть выгодно качать в эти страны через Украину. Но сейчас Румыния получает газ по «Турецкому потоку», потому что через Украину дорого качать», – резюмировал Юшков.