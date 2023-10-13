Украину вышибли из топа мировой повестки. Что будет с Молдовой

С началом войны в Израиле украинская тема уже не главная в международной политической повестке дня. Как поведет себя Молдова, которая записала себя в товарищи Украины по несчастью, продолжит ли жесткую антироссийскую риторику?

Чем теперь будут «кормить» избирателя власти Молдовы, вступившей в большой электоральный цикл? Об этом говорим с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

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«ПолитНавигатор»: События вокруг Израиля сильно теснят в повестке дня украинскую тему. Что это значит для Молдовы, которая приняла сторону Украины в военном конфликте, безнадежно испортила отношения с Россией, в одном пакете с Украиной собралась идти в Евросоюз?

Игорь Шорников

Игорь Шорников: Катастрофическая эскалация израильско-палестинского конфликта, безусловно, стала темой номер один как для мировых СМИ, так и для международных отношений. Хотим мы того или нет, но судьбы мировой цивилизации завязаны на этой земле. А украинский конфликт, несмотря на то, что в него включился весь Запад, был и остается региональным кризисом, весь смысл которого лишь в сдерживании России.

Сегодня стало очевидным, что конфликт на Украине не оправдывает надежд Запада, Россия не только укрепила свою экономику и военный потенциал, но и, что поразительней всего, она упрочила свой авторитет в мире. Сегодня она выступает в качестве силы, способной принести подлинную свободу и процветание странам, которые так и не смогли полностью избавиться от колониальной зависимости. Такой имидж – это колоссальный удар по западному могуществу, построенному лишь на вере в несокрушимость доллара.

Молдова – нейтральная страна, она вполне могла бы оставаться в стороне от украинского кризиса. Кишинев мог бы сопереживать народу Украины, оказывать гуманитарную помощь, принимать беженцев – это было бы нормально. Но молдавские власти упорно заталкивают Молдову в один мешок с Украиной. Если они добьются своего, то одновременно с украинским – будет решаться и молдавский вопрос. И речь здесь вовсе не про евроинтеграцию. Зачем это Кишиневу? Молдавия – это ведь совсем другая история.

Сегодня, наверное, уже многим очевидно, что украинский кризис – это конфликт, который уходит из топа мировой повестки, он стал обузой для Запада. США будут искать новые точки нестабильности, в которых можно было бы ослабить своих геополитических конкурентов. И Кишиневу, имеющему неурегулированный конфликт с Тирасполем, тут стоило бы побеспокоиться о собственной безопасности, а не очертя голову объявлять Россию главной для себя угрозой.

«ПолитНавигатор»: Рассказы Кишинева об усилении давления России на Молдову, организация в западных СМИ пиар-кампаний вроде той, что была посвящена попытке «команды Пригожина» совершить переворот в Молдове, скорее всего уже работать не будут. Какие новые темы для разговоров могут появиться у молдавской власти, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года?

Игорь Шорников: К сожалению, Кишинев четко следует в фарватере западной политики. То, что было пройдено европейскими странами вчера, это для Молдовы завтрашний день. Поэтому и в общих чертах предсказать развитие событий тоже не сложно. Думаю, что в 2024 году Молдове предстоит пережить пик русофобии.

Идея евроинтеграции уже не особо действует на молдаван, за 10 лет после введения «безвиза» большинство из них увидели Европу своими глазами со всеми ее преимуществами и недостатками. За последние два года евроэнтузиазм в Молдове поостыл. Санду нужна новая идея для консолидации своего электората. Сейчас они попытаются мобилизовать общество посредством русофобии.

Закрытие неудобных режиму телеканалов и блокирование новостных сайтов в интернете – это были первые шаги. В ближайшее время они постараются установить тотальный контроль над медиапространством Молдовы. О том, что «Россия – враг», молдаване будут слышать из каждого утюга.

К чему это приведет? Не хотелось бы даже предполагать. Но все же… я оптимист, думаю, что такие понятия, как историческая память и мудрость народа – это вполне реальные вещи, к тому же уровень доверия населения к беснующимся властям только понижается.

«ПолитНавигатор»: Можно ожидать, что теперь прекратятся спекуляции на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта?

Игорь Шорников: Боюсь, что Кишинев сам загоняет себя в ловушку. Следуя указаниям Запада по выходу из СНГ, игнорированию нейтралитета, повышению уровня враждебности России, Санду и ее группировка во власти пытаются сделать неизбежным разрыв всяческих отношений с Москвой.

В данном случае речь идет не только о дипломатических отношениях, но и о российско-молдавском Соглашении о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года. Это Соглашение регламентирует работу миротворческой операции на Днестре. Психоз в отдельных кишиневских кабинетах нарастает, черт знает – на что они еще решатся.

Думаю, к этим людям надо относиться спокойней, их мандат скоро заканчивается. Они еще попытаются навредить, но их возможности даже здесь не безграничны. Молдова уже вошла в выборный период, он будет продолжаться почти два года – вплоть до парламентских выборов в 2025 году. Эскалация напряженности с Приднестровьем – это гарантированное политическое самоубийство, даже самые горячие кишиневские головы должны это понимать.