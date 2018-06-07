07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Россия, Украина

Украину выталкивают на помойку истории – Червоненко


Решить конфликт Украины с Россией и закончить войну на Донбассе может только внеблоковый статус «незалежной».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, риторика украинской власти выталкивает ее на обочину прогресса в то время, как санкции Запада никак не влияют на Россию.

«Не надо делать из кого-то идиотов. Санкции не подействовали… Есть простое лекарство. Внеблоковый статус Украины – это конец войне, это конец всему. Всего три слова. Прекратите эту истерию по НАТО. У Крыма, в моем понимании, будущее Гонконга. Которое бы устроило и Путина, разделив финансовую нагрузку, и сняло бы мировое напряжение”, – сказал Червоненко.

Он убежден, что Украине не стоит использовать риторику в духе «они будут отступать по Крымскому мосту».

“Вы знаете, это как стоит охотник перед медведем без оружия, патроны кончились, и рассказывает ему, как будет его «нагибать». Ну перестаньте. Мы хотим победить? Так будем же, по-еврейски, хитрее. Там вменяемые люди и не надо это отрицать. «Северный поток» достраивается, «Южный» достраивается, нас выталкивают на помойку истории. Как с этим бороться? Надо быть нужным, а не заниматься риторикой бездельников, которым нужно финансирование на округах», – заявил Червоненко.

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