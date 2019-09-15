Украину загоняют в ловушку – Сенченко

15.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Добиваться включения США в переговоры в «нормандском формате» является большой ошибкой Киева, так как подобный ход сделает бессмысленным Будапештский меморандум.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-вице-премьер Крыма украинских времен, бывший глава крымской ячейки «Батькивщины» Андрей Семченко, вышедший из партии накануне парламентских выборов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Берём будущую встречу в Нормандии. Звать туда американцев – это большая политическая ошибка. Потому что потом мы уже не сможем актуализировать формат Будапешта, нам скажут: «Мы же здесь». Но это совсем другая площадка. В Нормандии нам никто ничего не обещал. А в Будапеште мы выполнили свои обязанности, отдали третий по мощности ядерный потенциал, и мы имеем право требовать, а не просить», – сказал он

Более того, по мнению Андрея Сенченко, три западных лидера решают исключительно свои проблемы, а на судьбу Украины им глубоко плевать.

«И Макрон, и Меркель, и Трамп понимают, что Украину фактически ведут в ловушку. Но им всем выгодно решить свои вопросы. Условно говоря, Меркель, когда уйдёт из политики, в мемуарах хочет написать, что она разрешила проблему военного конфликта в Донбассе.

Макрон, который не справился с внутренними проблемами, может хочет выглядеть удачным политиком на внешнем фронте. У Трампа тоже выборы уже вот-вот. И потому каждый решает свои вопросы. А последствия для Украины будут очень сложными, и могут быть даже фатальными», – полагает Сенченко.