Украину захлестнуло мародерство – соратник Ляшко

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо борьбы с пандемией и защиты своего народа от смертельно опасного коронавируса, украинский президент Владимир Зеленский и его команда оставили страну на произвол судьбы и наживаются на контрабанде жизненно необходимых медицинских изделий.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олега Ляшко Дмитрий Линько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы видим, как везут контрабандой маски по заниженной в десятки раз стоимости, не платят налог в бюджет, обворовывая украинцев. Когда мы видим, как предыдущее правительство Гончарука полностью провалил подготовку к эпидемии, весь мир знал, что есть эпидемия, только украинская власть не знала.

Только официально с Украины вывезено защитных медицинских товаров на 20 миллионов долларов: халатов, перчаток, масок, респираторов и так далее. А неофициально контрабандой – на 200 миллионов долларов. Кто знает фамилии тех мародеров, которые вывозили и лишили украинцев средств защиты?

Сейчас люди вынуждены по 100 гривен платить за маски, а врачи без какой-либо защиты, фактически рискуют каждый день заразиться коронавирусом, поэтому в первую очередь должен быть ответственность, каждый украинец должен знать этих мародеров, которые грабили и наживались на этом», – возмутился экс-депутат.

Он отметил катастрофическое положение с ценами на самые необходимые продукты питания.

«Посмотрите сегодняшние цены на продукты, где власть? Где антимонопольный комитет? Где ответственность за эту наживу? Килограмм гречки по 100 гривен! И все остальные продукты, где взять эти деньги на килограмм гречки?», – добавил Линько.

Напомним, Украинское здравоохранение не готово к эпидемии коронавиурса , а официальное число заразившихся этим заболеванием в сотни раз превышает официальные цифры.