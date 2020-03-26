26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

Украину захлестнуло мародерство – соратник Ляшко




Вместо борьбы с пандемией и защиты своего народа от смертельно опасного коронавируса, украинский президент Владимир Зеленский и его команда оставили страну на произвол судьбы и наживаются на контрабанде жизненно необходимых медицинских изделий.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олега Ляшко Дмитрий Линько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда мы видим, как везут контрабандой маски по заниженной в десятки раз стоимости, не платят налог в бюджет, обворовывая украинцев. Когда мы видим, как предыдущее правительство Гончарука полностью провалил подготовку к эпидемии, весь мир знал, что есть эпидемия, только украинская власть не знала.

Только официально с Украины вывезено защитных медицинских товаров на 20 миллионов долларов: халатов, перчаток, масок, респираторов и так далее. А неофициально контрабандой – на 200 миллионов долларов. Кто знает фамилии тех мародеров, которые вывозили и лишили украинцев средств защиты?

Сейчас люди вынуждены по 100 гривен платить за маски, а врачи без какой-либо защиты, фактически рискуют каждый день заразиться коронавирусом, поэтому в первую очередь должен быть ответственность, каждый украинец должен знать этих мародеров, которые грабили и наживались на этом», – возмутился экс-депутат.

Он отметил катастрофическое положение с ценами на самые необходимые продукты питания.

«Посмотрите сегодняшние цены на продукты, где власть? Где антимонопольный комитет? Где ответственность за эту наживу? Килограмм гречки по 100 гривен! И все остальные продукты, где взять эти деньги на килограмм гречки?», – добавил Линько.

Напомним, Украинское здравоохранение не готово к эпидемии коронавиурса , а официальное число заразившихся этим заболеванием в сотни раз превышает официальные цифры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть