«Украину заставят наступать без истребителей» – Фатигаров

Владимир Гладков .  
12.05.2023 18:28
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Самолёты-истребители, скорее всего, Украине не дадут, поскольку они должны взлетать с аэродромов стран НАТО, что будет означать прямую конфронтацию Запада и РФ.

Об этом в эфире NewsFront заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самолёты-истребители, скорее всего, Украине не дадут, поскольку они должны взлетать с аэродромов стран НАТО,...

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«США будут продолжать поддержку Украины. Возможны разные тонкости. Мы помним, как после первого «Рамштайна» просто шёл на них вал, что называется золотой дождь сыпался в виде военной поддержки, но сейчас уже не такой объём помощи. Просто, условно говоря, было затишье, а сейчас они, всё-таки, побольше подкинули. Здесь несколько есть причин. Во-первых, они толкают, практически пинают Украину на «контрнаступ».

Очень им хочется, чтобы Россия потерпела хоть какое-то поражение. Они видят и понимают, что Россия справилась с экономическими санкциями, видят, что мы восстанавливаем нашу военную промышленность, но всё-таки, свербит у них в одном интимном месте, чтобы обязательно что-то в России было плохо. Поэтому они, опасаясь выходить на прямой конфликт, как они говорят, хотя мы понимаем, что они в прямом конфликте с нами…», – отметил он.

«Поэтому дадут всё, что Украина попросит, пытаясь не вступить в прямую конфронтацию. Что это значит? Скорее всего, самолёты-истребители мы не увидим, потому что, чтобы они взлетали, им придётся взлетать с аэродромов стран НАТО, а это уже всё-таки прямая конфронтация», – считает Фатигаров.

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