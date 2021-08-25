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25.08.2021 19:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Дзен, дискриминация, ЕС, миграция, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Украину заставят перехватить у ЕС потоки афганских беженцев

Новости УкраиныЕвропейский союз не будет принимать беженцев из Афганистана – эту проблему теперь переложат на...

Европейский союз не будет принимать беженцев из Афганистана – эту проблему теперь переложат на страны третьего мира, в том числе и на Украину.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд европейских государств уже заявили о том, что не собираются втягиваться в эту тягомотину с беженцами по причине того, что они и так уже забиты исламскими представителями. И процесс исламизации Европы достиг уже критических масштабов. Не говоря уже о росте экстремизма и террористической опасности.

Насколько я понимаю, эта тема миграции будет сосредоточена на странах третьего мира, к которым на сегодняшний день относится и Украина», – сказал он.

Сославшись на «достоверные источники», Алексей Калиниченко сообщил, что представители украинского руководства уже ведут переговоры с владельцами туристических баз и санаториев на тему размещения там беженцев Афганистана.

«Это ещё июльская информация – то есть, ещё до взятия Кабула талибами эти переговоры проводились. Но люди пока отказываются», – пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, владельцев таких объектов могут просто заставить принять беженцев, если возникнет такая необходимость.

«Будет ли это в силовом порядке решаться – я не знаю. Решением СНБО будут определяться категории пансионатов, где будут размещаться беженцы. Такого тоже исключать не можем, учитывая возросшую роль СНБО, который может забыть о законах и Конституции и принять выгодное им решение», – резюмировал Калиниченко.

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