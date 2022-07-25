Украину заставят пойти на мир – Дацюк

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Новости Украины

Украину заставят проводить референдум о заключении мира с Россией, потому что альтернативы, которые перед ней откроются, будут еще более худшими.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дацюка, архитектором этой войны является не Украина, и не ей определять, как она завершится.

«Мы не определяем, что является нашей победой. Мы не определяем темп войны, мы не определяем то, где враг остановится. Нам предлагают, и наше дело – соглашаться или не соглашаться. В конце концов нас заставят. А заставят нас потому, что мы не уверены в своих силах… Общество, как всегда, будет поставлено перед фактом приспособиться. Потому что угроза заставит приспосабливаться к предложенному. Потому что остальные альтернативы будут хуже», – заявил Дацюк.