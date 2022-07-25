Украину заставят пойти на мир – Дацюк

25.07.2022  14:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1929
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украину заставят проводить референдум о заключении мира с Россией, потому что альтернативы, которые перед ней откроются, будут еще более худшими.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину заставят проводить референдум о заключении мира с Россией, потому что альтернативы, которые перед...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Дацюка, архитектором этой войны является не Украина, и не ей определять, как она завершится.

«Мы не определяем, что является нашей победой. Мы не определяем темп войны, мы не определяем то, где враг остановится. Нам предлагают, и наше дело – соглашаться или не соглашаться. В конце концов нас заставят. А заставят нас потому, что мы не уверены в своих силах…

Общество, как всегда, будет поставлено перед фактом приспособиться. Потому что угроза заставит приспосабливаться к предложенному. Потому что остальные альтернативы будут хуже», – заявил Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть