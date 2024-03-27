Украину варят как лягушку – киевский миллионер

Замена скандального секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова на бывшего главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко – это свидетельство того, что территорию страны продают.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, положительный аспект – убрали этого, интересно, кого назначат. Вдруг назначают чувака – я смотрю его видео. Чувак с бородой в военной форме порет чушь на каком-то форуме, типа «Россия нас боится, россияне нас боятся, все нас боятся». И они говорят – он, оказывается, был главой внешней разведки Украины. Внешней разведки.

Представляете, что такое внешняя разведка? Это работа в Швейцарии, работа в Москве, это работа по странам мира. И я себе представил – если образ руководителя разведки с бородой, плохо говорящего на украинском языке, который мелет чушь про убийство Навального и то, что россияне нас боятся, – этот человек будет возглавлять теперь СНБО. Я уже боюсь подумать, кто теперь будет возглавлять внешнюю разведку», – сказал миллионер.