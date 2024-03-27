Украину варят как лягушку – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 13:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Замена скандального секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова на бывшего главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко – это свидетельство того, что территорию страны продают.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Замена скандального секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова на бывшего главу Службы внешней разведки Александра...

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«Казалось бы, положительный аспект – убрали этого, интересно, кого назначат. Вдруг назначают чувака – я смотрю его видео. Чувак с бородой в военной форме порет чушь на каком-то форуме, типа «Россия нас боится, россияне нас боятся, все нас боятся». И они говорят – он, оказывается, был главой внешней разведки Украины. Внешней разведки.

Представляете, что такое внешняя разведка? Это работа в Швейцарии, работа в Москве, это работа по странам мира. И я себе представил – если образ руководителя разведки с бородой, плохо говорящего на украинском языке, который мелет чушь про убийство Навального и то, что россияне нас боятся, – этот человек будет возглавлять теперь СНБО. Я уже боюсь подумать, кто теперь будет возглавлять внешнюю разведку», – сказал миллионер.

«Суть заключается в том, что эти люди все похожи больше не на украинцев, а на русаков в руководстве страны. И у меня пришла мысль в голову – а не продают ли нашу территорию путем того, что украинцев варят как лягушку.

На медленном огне, чтобы не выпрыгнула. Вначале их успокаивают, говорят: «Две-три недели», потом: «Три-четыре месяца», потом осенью, потом так далее, поднимая градус. А в это время одна территория потеряна, вторая территория, третья», – заявил Балашов.

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