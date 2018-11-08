Украину ждет бесконечная война с внешними и внутренними врагами – активист

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Одновременное объявление Радой года памяти украинцев, депортированных из Польши в ходе операции “Висла”, и вандализм на польском кладбище в Коломые, о котором ранее сообщал “ПолитНавигатор”- явно не случайное совпадение.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети одесский общественный активист Вячеслав Азаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Национализм зиждется на ксенофобии и межнациональной вражде, он легко забывает свои преступления и бесконечно мстит за чужие”, – написал он.

По мнению Азарова, “с властью, опирающейся на эту идеологию, у Украины в глобальном мире нет будущего, есть лишь бесконечная война с соседями и внутренними «врагами народа», которые не поддерживают такое безумие”