Украину ждет большая кровь: Отморозок Стерненко сменит ручного Билецкого

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После назначения Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел на Украине поменяются «вожди» улиц.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил покинувший Украину из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Денис Монастырский по задаче США, по инициативе Зеленского, по несогласованности, пытается расформировать блок, который назывался МВД. Вывести из него погранвойска, вывести из него Нацполицию, вывести из него Нацгвардию, то это разобщение, это кулак разжимается, и в эти щели между пальцами могут пролезть те нацики, неонацики, неофашики, которых этот кулак по воле Авакова мог прихлопнуть за один день. Теперь они почувствовали силу», – сказал Скачко.

«Вот этот Стерненко, эта попытка сменить нового вождя улицы с аваковских неонацистов на стерненковских, проамериканских неонацистов – это очень страшная штука, непредсказуемая по своей экстремальности и по своей возможной кровавости. Если эти люди начнут воплощать свои идеи в жизнь. Например, по зачистке от «ваты», «колорадов» и всех недовольных. Они же обезбашенные и безмозглые», – добавил журналист.

По его словам, если раньше экстремистов можно было разогнать, то сейчас может случиться так, что заниматься этим окажется некому.

«Их раньше можно было разогнать без особых усилий, а сейчас разгонять может оказаться некому. Нацгвардия скажет – мы не здесь, Нацполиция скажет – у нас есть уголовные дела, а пограничники скажут – мы тут контрабандой занимаемся, и идите вы в ж@пу с вашими нациками», – объяснил Скачко.

«А они могут куражиться по всем городам и весям. И кто попадёт под этот кровавый замес, тоже непонятно. Я повторяю: любой, потому что сила неонацистов в том, что в основе их деятельности лежит не любовь к своему, а в ненависти к чужому. И если этого чужого им не указать, не показать, кого надо бить, они сами его найдут и сами на нём отыграются», – подытожил журналист.