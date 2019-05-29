29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
Украину ждет бум визитов западных дипломатов
Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Климкина, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также сегодня в Еврокомиссии подтвердили визит Владимира Зеленского в Брюссель и встречи с руководством ЕС и НАТО.
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