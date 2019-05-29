29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, ЕС, Политика, Украина
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Украину ждет бум визитов западных дипломатов

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Климкина, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сегодня в Еврокомиссии подтвердили визит Владимира Зеленского в Брюссель и встречи с руководством ЕС и НАТО.

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