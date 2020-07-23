Украину ждет горячая осень и массовые беспорядки

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

У силовиков Украины осталось не более двух месяцев на то, чтобы показать свою способность противодействовать радикалам.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напряженность, которая, скорее всего, будет нарастать, при такой расслабленной правоохранительной системе, когда фактически нельзя наказать людей, которые демонстративно игнорируют полицию, просто на глазах у полиции нарушают закон и им за это ничего не бывает, ясно, что по мере того, как мы будем приближаться к местным выборам, это может приобрести характер массовый и тогда вообще справиться с этим будет невозможно.

Остается месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций. Если она этого не покажет, значит, они будут жить своей жизнью и нам всем мало не покажется», – заявил Погребинский.